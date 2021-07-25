Van'ın göçmenlerle büyüyen kimsesizler mezarlığı

Burası, göçmen ölümleriyle son yıllarda sürekli büyüyen, kimsesizler mezarlığı.

Her rakam bir insan

Her sayı bir insan demek.

Bazılarında ölüm tarihleri de yazılı. Tarihlerin büyük bir bölümü son birkaç yıla ait.

Son yıllarda büyüyen mezarlık

Çevredeki mahalle sakinleri; denk geldiklerinde definlere katıldıklarını, kürekle toprak atmaya yardım ettiklerini, namaza durduklarını ve zaman zaman da mezara su götürdüklerini anlatıyor.

Onlardan biri olan Ali Karal, hemen mezarlığın yanında bulunan, 2011 depreminden sonra yapılan konteynırlarda yaşıyor.

Karal, şimdiye kadar birçok kez definleri görüp katılmış.

"Sahipsizdirler onlar" diyor mezar taşlarına bakarak.

Bir keresinde donarak ölen bir anne ile çocuklarının cenazesine katılmış, onu unutamadığını anlatıyor.

Karal, "Ben buraya geldiğimde burada sadece iki mezar taşı vardı" diyor.

Son yıllardaysa mezar, göçmen ölümleriyle sürekli genişlemiş.

'Haber alınca cenazelerine katılıyoruz'

Muhammed Hüseyin Sultani, Türkiye'de koruma statüsüyle yaşayan bir Afgan göçmen.

Bu mezarlıkta yatanların çoğunun da Afgan olduğunu söylüyor.

Cenazelerden haber aldıklarında, Afgan arkadaşları arasında telefonla haberleşip defin törenlerine katıldığını anlatıyor.

Sultani, definlerde birçok kez gönüllü olarak dua gibi dini ritüelleri de gerçekleştirmiş.

Van'da ayrıca daha küçük olmakla birlikte Yeni Mahalle'de de bir kimsesizler mezarlığı var.