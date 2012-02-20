Van tekstilkent olamaya hazırlanıyor

T24 - Depremin ardından 2,3 milyar lira kaynak ayrılan Van'a Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan yeni müjde geldi. Şehri kalkındıracak yeni kalkınma programı kapsamında 5 milyar liralık destek verileceğini duyuran Yılmaz, tekstil, tarım ve turizm sektörleri ile sınır ticareti geliştirilecek. Şehirdeki işletmelere kredi muslukları açılacak.

Van ve Erciş'te meydana gelen depremin ardından şehri yeniden kalkındıracak yeni bir kalkınma programı hazırlanıyor. Eylem planı kapsamında Van'a toplamda 5 milyar liralık destek verilecek. Edinilen bilgilere göre finansman çalışmalarına başlanan kalkınma destek paketi kapsamında tekstil, tarım ve turizm sektörleri ile sınır bölgesi ticareti geliştirilecek.

ntvsnbc'de yer alan habere göre; kurulacak tekstilkente Bangladeş, Mısır ve Hindistan'a ucuz maliyet sebebiyle giden işadamları davet edilecek. Bölgeye yönelik ilave desteklerin yer alacağı paket kapsamında Van'da faaliyet gösteren işletmelere kredi muslukları açılacak. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, bölgenin deprem öncesinden daha iyi bir duruma geleceğini belirterek, hazırlanacak paketin finansmanı için çalışıldığını söyledi. Yılmaz, "Her bir eylemin finans açısından neler getireceğini hesaplıyoruz. Harcama konularında bugüne kadar 2,3 milyar liralık tahsisat yapıldı. Bunun 1,2 milyar liralık kısmı harcandı. Toplam harcamalar bu rakamın daha da üzerine çıkacak." dedi.

Depremin ardından başlayan inşaat sürecinin devam ettiğini ifade eden Yılmaz, 150 bin kişinin konteynerlerde yaşadığını aktardı. Kalıcı konutları ağustos ayı sonuna kadar yetiştirme niyetinde olduklarını bildiren Yılmaz, Vanlıların gelecek kışı kalıcı konutlarda geçireceğini kaydetti. Depremin yaralarının büyük oranda sarıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Deprem sonrasında şehrin daha hızlı bir şekilde kalkınmasını devam ettirmesini hedefliyoruz. Van'dan göçenler, kış şartlarının azalmasıyla birlikte geriye dönecek." diye konuştu. Van'ın turizm potansiyeli olduğunu dile getiren Yılmaz, deprem öncesinde havaalanının potansiyelinin 1 milyon yolcu sayısına ulaştığını kaydetti.

Bakan Yılmaz, önceki gün Van'da gerçekleştirilen Deprem Sonrası Kalkınma Programı Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Komşu ülkelerle ticaretin artması için daha farklı kanalların açılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, İran ile Kapıköy-Razi demiryolu bağlantısı olduğunu ifade ederek, "Bunu hafif araçlara açtık, ağır vasıtalara da açmayı planlıyoruz. Hakkâri'deki Esentepe kapısının geliştirilmesi ve Hakkari'ye yeni sınır kapısı açılması önemli." diye konuştu.

Tekstilkent projesi tasarlandı

Kalkınma Bakanı Yılmaz, tarımın yanı sıra hayvancılıkta modern işletmelerin kurulması gerektiğine dikkat çekerken tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemine işaret etti. Bölgenin genç nüfusu ve ekonomisinin emek yoğun sektörler için önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, Van için Tekstilkent Projesi tasarladıklarını bildirdi. Çalışmanın belli bir fikir düzeyinde olduğunu aktaran Yılmaz, "Saha belirleyip altyapı hazırlayıp tekstil konfeksiyon firmalarını daha fazla üretime yönlendirmeyi planlıyoruz. İş dünyasının neler yapabileceklerini tartışacağız, konuşacağız. Tekstil sektöründe Bangladeş'e, Mısır ve Hindistan'a giden işadamlarımız var. Tekstilkent, ihtisaslaşmış sanayi bölgesi olacak. Oraya gideceklerine bu bölgelere gelsinler." dedi. Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) bölgeyle ilgili kalkınma programı götüreceklerini duyurdu.

Giden 150 bin kişi, Van'da geri dönmeye başladı

Van Valisi Münir Karaloğlu, depremin ardından telefon sinyalleri verilerine göre nüfusun yüzde 28'ine tekabül eden 150-170 bin dolayında kişinin şehirden çıktığını belirterek geri dönüşlerin başladığını kaydetti. "Van'a geri dönüş için otobüs ve uçaklarda yer yok." diyen Karaloğlu, Van nüfusunun 1,5 ay öncesine göre daha kalabalık olduğuna dikkat çekti. Depremden sonra başka illere nakil olan yaklaşık 75 bin öğrenciden 15 bininin geri döndüğünü aktaran Vali, "Esas dönüş okulların kapanmasından sonra yoğunlaşacak. Gidenler döner." diye konuştu.