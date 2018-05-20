Van, Hakkari ve Yüksekova'da şampiyonluk sevinci

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN / VAN, HAKKARİ, YÜKSEKOVA (DHA) - VAN, Hakkari ve Yüksekova\'daki Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara dökülerek zaferi doyasıya kutladı. Kentlerin en işlek caddelerinde toplanan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 34\'ncü haftasında, deplasmanda Göztepespor\'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki 21\'inci şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Van\'daki Galatasaray taraftarları da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde ise polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan eski belediye binasının olduğu yerde toplanarak takımlarına özgü marşlar ve sloganlarla büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. Meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafikte de aksamalar yaşanırken polis sık sık anons yaparak kalabalığı uyardı. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar olaysız sona erdi.

HAKKARİ\'DEKİ KUTLAMARA EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

Hakkari kent merkezinde toplanan Galatasaray taraftarları ise Bulvar ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde sevgi gösterisinde bulundular. Kentin değişik noktalarında araçla şehir turu atan Galatasaray taraftarlarına Hakkari il Emniyet müdürü S. Suvat Dilberoğlu\'da destek verdi.

YÜKSEKOVA DA ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevinci zirveye ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber Yüksekova\'daki Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Cengiz Topel Caddesinde toplanan taraftarlar şampiyonluk sevincini doyasıya kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sevinç görüntüleri

-Taraftarların meşale yakması

-Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)