Van Gürpınar'da sağanak, sele neden oldu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayıp 15 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu.

Selde mahallede bulunan 32 dükkan ve bazı evler sel sularından etkilendi. Sel nedeniyle Hakkari- Van Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Sel sonrası belediye ekipleri yolda çalışma yaparken, karayolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.