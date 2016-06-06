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Çevre

Van Gölü'nün su seviyesi 6 bin yılda 30 metre düştü

2 yıllık çalışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı

06 Haziran 2016 14:25

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Sualtı Görüntü Yönetmeni Dalgıç Tahsin Ceylan'ın iki yıldır Van Gölü'nde yaptığı araştırmada, su seviyesinin 6 bin 500 yıl önce 30 metre daha yüksek olduğu belirlendi.

Doğan Haber  Ajansı’ndan  (DHA) Osman Bekleyen ve Murat Çağlar’ın haberine göre,  Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün sırlarını ortaya çıkarmak için 2 yıl önce su altı kamera çekimleriyle yapılan araştırma ilginç sonuçlar verdi. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Sarı ve Sualtı Görüntü Yönetmeni Dalgıç Tahsin Ceylan'ın birlikte yürüttüğü araştırmada, Van Gölü altında gizli kalan ve 20 metre ile dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin (kireş taşı çökeltisi) ortaya çıkmasının ardından bu kez Van Gölü su seviyesiyle ilgili çok önemli bir kanıt elde edildi.

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“Van gölü’nün su seviyesi  30 metre düştü”

 

 

Araştırmalarında yaptıkları keşifleri anlatan Prof.Dr. Mustafa Sarı, yeni mikrobiyalit alanları belirlendiğini ve literatürde mikrobiyalitler ile ilgili bilinen bilgilerin hepsinin değişebileceğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Van Gölü su seviyesiyle ilgili önemli bir bulguya ulaştıklarını belirten Prof.Dr. Sarı, geçmişte Van Gölü su seviyesinin 30 metre daha yüksek olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Sarı, "Araştırmamızda Bitlis'in Tatvan İlçesi kıyılarında su dışında kalan 15-20 metre yüksekliğinde fosilleşmiş mikrobiyalitler var. Bu da bize gösteriyor ki; Van Gölü su seviyesi yaklaşık olarak 30 metre daha yüksekti. Bu fosillerin hangi tarihe ait olduğu yapılacak araştırmayla ortaya çıkacaktır" dedi.

 

6 bin 500 yıllık miktobiyalit

 

Van Gölü'nde yapılan araştırmada kıyı dışında kalan fosilleşmiş mikrobiyalitlerin kendilerini çok heyecanlandırdığını anlatan Sualtı Görüntü Yönetmeni Dalgıç Tahsin Ceylan "Mikrobiyalitlerin oluşumuna bakarak 6 bin 500 yıllık bir geçmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Bu görüntü bizim için çok kıymetliydi. Çünkü Van Gölü su seviyesinin seyrini en güzel anlatacak bir belge niteliğindedir" dedi.

 

 

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