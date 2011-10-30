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Yaşam

Van Gölü'nün çamuru yüzeye fışkırdı

7,2'lik depremin ardından Van Gölü çevresindeki esrarengiz doğa olayları sürüyor. Yanan bataklığın...

30 Ekim 2011 03:00

T24 - 7,2'lik depremin ardından Van Gölü çevresindeki esrarengiz doğa olayları sürüyor. Yanan bataklığın ardından göl kıyısındaki çatlaklardan sızan çamur uzmanlarca inceleniyor. Bu inceleme, deprem aktivitesiyle ilgili neler olabileceğine ışık tutacak. 

Enkazda umutlar tükendi

Kırılmaya ışık tutacak yüzey çatlaklarını arayan jeofizik uzmanları, ilginç doğa olaylarıyla karşılaştı.

Erciş'teki bataklık alanın ardından, Van Gölü kıyısındaki çamur yapısı da incelemeye alındı. Burada karayolunun gölle birleştiği yerin çatladığı görüldü.

Depremin yarattığı basınç nedeniyle gölün yüzlerce metre derinliğinden kalkan göl çamuru, gazla birlikte çatlaklardan dışarıya çıktı. Kayıp fayı arayan Jeofizik Uzmanı Mustafa Toker'e göre, bu durum deprem aktivitesinin bittiğini gösteriyor.

Toker,fay hattının bulunmasıyla, hattın ne kadar yer değiştirdiği de tespit edilebilecek.

Toker "Yeşilsu mevkiinden açığa çıkması gerekiyordu. Bu depremle fay açığa çıktı ve ters bindirme denilen deprem oluştu. Fay kırığını bulduğumuzda fayın ne kadar ötelendiğini buluruz. Buradaki miktardan da fayın ne kadar yer değiştirdiğini buluruz" diye konuştu.



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