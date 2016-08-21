Bitlis'in Tatvan ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren iki kız çocuğu boğuldu.

Habertürk’te yer alan habere göre, Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü sahilinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 16 yaşındaki Zelal Kaya ile 15 yaşındaki Helin Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan çocuklardan Zelal Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Helin Kaya ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğulma olayıyla ilgili savcılık soruşturma başlattırırken, Zelal Kaya'nın cansız bedeninin Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Amca çocukları oldukları öğrenilen Zelal ile Helin'in Batman'dan misafir olarak Tatvan'a geldikleri ve piknik yapmak için Yelkenli köyü sahiline gittikleri öğrenildi.