Van Gölü'ndeki 'adacık', suyun çekilmesiyle ortaya çıktı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü\'nde bulunan \'adacık\', göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı. Doğaseverlerin büyük ilgisini çeken adacıkla ilgili açıklama yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kurbani Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacığı görünce şaşkına döndüğünü belirtti.

Erciş ilçesinde yaşayan halkı büyük ilgisini çeken Çelebibağ mevkiindeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacıkla ilglii açıklama yapan Erciş Milli Eğitim Şube Müdürü Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında suların çekilmesiyle tarihi kalıntıların ortaya çıktığını, tarihi Erciş Kalesi\'nin de bu mahalle\'de göl altında olduğunu söyledi.

Özdaş, \"Ben bu mahallede doğdum. Çocukluğum Van Gölü sahilinde geçti. Okul dönemlerinde gelir Madavank tepesinin altında kitap okur, araştırma yapardım. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Buralar kuş cennetidir ve Tarihi turistlik bir yerdir.Günyüzüne çıkan adacıkla ilgili şaşkınım.1990\'lı yıllarda suların çekilmesiyle birlikte mahallede bulunan evlerimizi yukarılara çıkardık. Burası tarihi ve turistik ber yerdir\" dedi.



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