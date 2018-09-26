Van Gölü'nde temsili mangal yakıp, semaver çayı içtiler

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-VAN\'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, tekne ve araçlarla adanın karşısındaki Çarpanak Yarımadası\'na gitti. Tanıtım etkinliğine katılan Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği dalgıç ekibinin, Van Gölü altında mangal yakar gibi yapıp, semaver çayı içme görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Van Gölü\'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası\'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası\'na gelen dalgıç ve aktivistler, antik yolda yürüdü, sular altında kalan bölümde de yüzerek Çarpanak Adası\'na geçti. Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri, temsili olarak su altında mangal yakıp semaver çayı içti. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi tarafından beğenildi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının Türkiye\'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü\'ne dikkat çekmek olduğunu söyledi. Özel şöyle konuştu:

\"Çarpanak Adası\'nın turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık. Etkinliğimizde Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği dalgıçları ile aktivistlerimiz adayla karayı birbirine bağlayan antik yoldan yürüyerek ve yüzerek yaklaşık 1 kilometrelik yolu geçtik. Daha sonra etkinliğimizin sonunda AKEM ekibi su altında mangalda Van balığı ile Van\'ın meşhur semaver çayı ile yorgunluklarını attılar. Tabii ki tek amacımız Van Gölü\'ne dikkat çekmek. Bu göl sadece Van için değil dünyada büyük öneme sahip. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metredir. Bu gölün gelecek nesillere kalması herkesin gündeminde olmalı.\"



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