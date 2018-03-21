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Van Gölü'nde kaçakçıların attığı 1,5 kilometrelik ağ ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı avlamak için göle atılan 1,5 kilometrelik misina ağı, ele geçirildi

21 Mart 2018 19:07

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü\'nde, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı avlamak için göle atılan 1,5 kilometrelik misina ağı, ele geçirildi. 
Dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan inci kefalini kaçak avlayanlara yönelik güvenlik güçleri, operasyon başlattı. Edremit Jandarma Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çarpanak Adası bölgesinde yapılan denetimlerde 10 balıkçı teknesini kontrol etti. Kullanıma yasak olan misine ağını kullanan bir balıkçı teknesine, 1380 sayılı su ürünleri kanununa göre işlem yapıldı. Göle atılan 1,5 kilometrelik misina ağına ise el konuldu.

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