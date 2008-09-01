Van Gölü'nde dalgıç eylemi!

Emniyet Müdürlüğü, Van Belediyesi ve özel bir dalış okulunun katkılarıyla, 6 dalgıç, Van'ın Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarından Komiser Ahmet Bülent Şener başkanlığında Van Gölü'ne daldı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu, gölden çok miktarda çöp toplandı.



Komiser Şener, göldeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla su altında temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, Van Gölü'nün fiziksel ve biyolojik açıdan her geçen gün kirlendiğini söyledi.



Çalışmanın belli bir bölgede yapıldığını ancak gölden toplanan malzemelerin, kirliliğin boyutunu ortaya koyması açısından önemli olduğu ifade eden Şener, bu kampanyayla vatandaşların duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını vurguladı.



Van Gölü'nün bölge ve Türkiye için önemli olduğunu bildiren Şener, şunları kaydetti:



"Çalışma yaptığımız küçük bir bölgede bank, soba borusu, ayakkabı, metal kutular, yağ tenekeleri, halatlar, bira ve kola şişeleri, demir çapalar, kasetler, saksılar gibi ilginç atıklar çıkardık. Van Gölü'nün korunması için vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmasını istiyoruz. Gölün altında çok fazla çöp var. Halkın gölün kirletilmemesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekir."



Gölden çıkarılan malzemeler, imha edilmek üzere Van Belediyesine ait deniz temizleme teknesine konuldu.

