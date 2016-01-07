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Yaşam

Van Gölü'nde art arda depremler

Van Gölü'nün kuzeydoğu kıyısında 50 dakika arayla depremler yaşandı

07 Ocak 2016 10:00

Van Gölü'ndeki 4,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık bir saat sonra, 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, ilk deprem saat 04.01'de meydana geldi.

Yerin 4.74 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme en yakın yerleşim yerinin; 2.77 km mesadeki Van'ın Çolpan Köyü olduğu bildirildi. Saat 04.07'de ise 3,0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Depremin ardından 50 dakika sonra aynı yerde 4.0 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha meydana geldi. Yerin 19.18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin herhangi bir hasara yol açmadığı öğrenildi.

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