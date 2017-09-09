Van Gölü suyu kozmetikte kullanıldı 

VAN, (DHA)- İZMİR merkezli bir kozmetik firması, Isparta\'nın gül suyu, İzmir\'in kekiği ve Van Gölü suyundan organik bir formülasyonla yüz bakım toniği üretti. Şirketin Genel Müdürü Levent Kahrıman, \"Van Gölü\'nün mineral kaynak suları ile gül ve kekik özsularını modern teknoloji ile birleştirerek yeni bir \'yüz bakım toniği\' geliştirdik. Geliştirdiğimiz organik yüz bakım toniği cildin kan dolaşımını aktif hale getiriyor ve cildi canlandırıyor\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük gölü konumunda bulunan, turkuaz rengi görüntüsü ile görenleri kendine hayran bıraktıran 3 bin 713 kilometrekarelik Van Gölü\'nün suyu kozmetikte kullanılmaya başlandı. Merkezi İzmir\'de bulunan İva Natura Organik Kozmetik, Isparta\'nın gül suyu, İzmir\'in kekiği ve Van Gölü suyundan organik bir formülasyon oluşturup tonik üretti. Tarihi dokusu, bitki örtüsü, sahip olduğu kültür ve daha pek çok özelliğiyle Van Gölü\'nün, henüz yeterince keşfedilmediğini vurgulayan İva Natura Organik Kozmetik Genel Müdürü Levent Kahrıman, Van Gölü potansiyelinin ekonomik anlamda yeterince değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kahrıman, Van Gölü suyunun kozmetikte kullanılıp kullanılamayacağına yönelik kendilerinde bir fikrin şekillenmeye başladığını ve Van Gölü suyunun kozmetikte kullanılması için gerekli araştırmanın ilk adımlarını attıklarını bildirirken bunun için Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde katıldıkları bir konferansta, akademisyenlerle görüştüklerini ve bu konuda gerekli araştırmaları yapabilmek için çalışma önerisi sunduklarını ifade etti. Genel Müdürü Levent Kahrıman, Van Gölü\'nün farklı noktalarından alınan suların incelendiğini ve çıkan sonuçlara göre Van Gölü suyunu tonik olarak üretmeye karar verdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"İzmir\'in kekiği, Isparta\'nın gül suyu ile organik bir formülasyon oluşturduk ve organik olarak belgelendirdik. Ülkemizde ve yurt dışında bu ürünlerimizi tüketici ile buluşturduk.Tüm bu süreçte Van Gölü ve çevresinin doğal zenginliklerinden ilham aldık. Van Gölü\'nün mineral kaynak suları ile gül ve kekik özsularını modern teknoloji ile birleştirerek yeni bir \'yüz bakım toniği\' geliştirdik. Geliştirdiğimiz organik yüz bakım toniği cildin kan dolaşımını aktif hale getiriyor ve cildi canlandırıyor. Organik kozmetik tercih edenlerin gönül rahatlığı ile kullanacağı ve istediği sonucu alacağı ürünler ortaya koyduk. Anadolu Coğrafyası\'nın, Van Gölü\'nün biyolojik zenginliğini, organik kozmetik ürünlerde kullanarak Türkiye ve dünyada çığır açıyoruz. Organik kozmetik ürünlerimizi tercih eden kullanıcılarımız tüm ürünlerimizin Anadolu bitkilerinden üretildiğini görünce çok şaşırıyor. Van Gölü\'nün suyundan ürettiğimiz bu ürün, hem glütensiz hem de vegan bir kozmetik ürün olarak oldukça iddialı. Üstelik organik kozmetik ürünlerimiz, hayvanlar üzerinde deneyler yapılmadan üretiliyor. İva Natura Organik Kozmetik olarak; ekolojik yapıya, ülkemizin sahip olduğu zenginliklere, Anadolu bitkilerine ve Anadolu kültürüne değer veren bir firmayız. İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli geliyor. Bu sebeple ürünlerimizde organikliği ön plana çıkarıyoruz.\"

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