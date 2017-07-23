Van Gölü sahillerinde halk plajı açıldı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilin halkın kullanımı için yapılan ve kentin tek ‘halk plajı’ olma özelliğini taşıyan plaj ile bazı tesislerin açılışı yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edremit ilçesine bağlı Dilkaya Mahallesi’nde yapılan halk plajı ve bazı tesislerin açılışı için bir tören düzenlendi. Van Valisi Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, kurum amirleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Van Valisi Zorluoğlu, Van Gölü’nün bu şehir için bir nimet olduğunu ifade ederek, “Van Denizi’nde her yönüyle insanımızın maksimum ölçüde yararlanması lazım. Kamu otoritelerine, belediyelere düşen görev de Van Denizimizin nimetlerinden halkımızın bütün boyutlarıyla yararlanmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Bu manada Edremit Belediyemiz önemli bir proje başlatmış. Van’da bir ilk olarak burada halkımızın sorunsuz ve sıkıntısız faydalanabileceği bir halk plajı ve bazı tesisleri bugün hizmete açacağız. Ben Kaymakamımız Atıf Bey ve onun şahsında bu tesislerin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.



“Yeni bir arıtma tesisinin temelini atacağız”

“Van Gölü bir nimet dedik, ama Van Gölü’nün özellikle kirlilikten de ciddi manada korunmaya ihtiyacı var” diyen Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun için bizde valilik ve büyükşehir belediyesi olarak bu yıl içerisinde Van Gölü’nün kirlenmesini önlemek için yeni bir arıtma tesisinin temelini atacağız. İnşallah iki yıl içerisinde atık su arıtma tesisinin inşaatını tamamlayarak hizmete alacağız. Bu şekilde artık Van Gölü’nü kirleten ana kanalizasyon problemi de çözülmüş olacak. Van Gölü’ne kesinlikle arıtılmadan herhangi bir kanalizasyon suyu artık deşarj edilmeden akıtılmayacak. Sadece bu değil tabi, yine Van Gölü’yle alakalı, Van şehri ile alakalı Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin önemli projeleri var.”



“Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar”

Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacakları önemli çalışmaların da bulunduğunu dile getiren Zorluoğlu, “İnşallah Van’ın uzun süreden beri beklediği şehir içi trafiğinin yoğunluğuna da önemli ölçüde çözüm olacak Çevreyolu Projesi başladı. Çevreyolu Projesinin planlaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Yakından takip ediyorum. İnşallah onu da 2019’dan önce büyük bölümüyle tamamlamış olacağız ve hizmete sokacağız. Hem şehirler arası hem de şehir içi trafik bakımından gerçekten önemli bir katkı sağlayacak. Yine Van’ın gündeminde olan önemli konular var, önemli projeler var. Sırası geldikçe bunları sizlerle paylaşacağız. Ama şunu net ifade edeyim, biz valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak Van merkezinin ve ilçelerinin uzun zamandan beri beklediği, ihtiyaç duyduğu, vatandaşlarımızın özlemini çektiği bütün hizmetleri ve projeleri Allah’ın izniyle bir bir yapıp uygulamaya koyacağız. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimizin imkanları, bizim bu imkanları doğru yerlere doğru projelere aktarmamızla inşallah büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar çalışacak, Van bütün ilçeleriyle daha müreffeh, daha güzel bir şehir olacak. Bu tesislerde emeği olanlara teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, 8 ay önce kaymakamlık ve belediye başkan vekilliği görevine başladığını hatırlatarak, “Göreve başladığımız ilk andan itibaren çok temel, çok ciddi belediye hizmetlerinin eksik olduğunu tespit ettik. Bunların giderilmesi için ekibimizle birlikte geceli gündüzlü çalışmaya başladık. Bu kapsamda önce temizlik, ardından fen işleri kapsamında yollarımızın düzenlenmesi, karla mücadelenin yapılması, parklarımızın ve bahçelerimizin yapılması ve bunun gibi temel belediyecilik hizmetlerini sizlerin de gözleri önünde yürüttük” ifadelerini kullandı.



“Edremit hem bölgemizin hem Van’ımızın vitrini konumundadır”

Bütün ekibine katılımcılarına huzurunda teşekkür eden Atıf Çiçekli, “Van Gölü bölgenin en güzel yeri. Van Gölü’nün etrafındaki en güzel yerleşim yeri ise Van’dır. Van’ın da en güzel yeri Edremit’tir. Tarihiyle, doğasıyla, Şamran Kanalı’yla, sahilleriyle, insanlarıyla benim nazarımda bölgenin en güzel yeri Edremit. Edremit hem bölgemizin hem Van’ımızın vitrini konumundadır. Bizimde vitrine uygun bir perspektif çizmemiz gerekiyordu. Bu çerçevede kültür, sanat, spor, gastronomi ve turizm perspektifiyle stratejik bir plan çizdik. Bu plan dahilinde öncelikle sahil bandımıza başladık. Sahil bandı ihalemiz yapıldı. Eylül ayının sonunda Van’ın güzide sahil bandı sizlerin hizmetine sunulacak inşallah. Yine bu perspektifle Şamran Kanalı’nın restorasyon çalışmalarına DSİ Bölge Müdürlüğüyle başladık. Prestij Caddemizin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle 1 milyon TL’lik Botanik Park Projemizin çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.



“Van’ın bir plajı yoktu”

Van’ın bir plajı olmadığını dile getiren Çiçekli, “Bunu da gerçekleştireceğimizin sözünü kışın vermiştik. Bugün burada o sözü tutmanın şerefini, onurunu ve memnuniyetini yaşıyorum. Batıda ne varsa, burada da o olacak diyerek yaptığımız plajımızın ve tesislerimizin Van’a, Edremit’e hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek plaj ve işletmelerin açılışı yapıldı.

Van Gölü sahilinde bulunan yarım asırlık okul tadilattan geçirilerek sosyal tesis haline getirildi. İçerisinde kafe, kantin, lavabo bulunan sosyal tesis bölgesinde otopark, çocuk oyun alanı yapılırken, 2 kilometrelik sahil temizlenerek kum döküldü. Kano, şezlong, şemsiyelerin de yer aldığı hem karma hem de kadınların ayrı yüzebileceği plajlar halkın hizmetine açıldı.