Van Gölü'nde batan teknenin sığ bir bölgeye çekilmesi planlanıyor

Van’da batan ve yaklaşık 100 sığınmacıyı taşıdığı tahmin edilen teknede kalan cesetlerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Kurtarma ekipleri, gölün 107 metre derinliğinde yeri tespit edilen tekneye ulaşabilmek için alternatif planlar üzerine çalışıyor. Faciada sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen 17 kişi ise aranıyor.

Van Gölü’nde yaklaşık 100 kişiyi taşıdığı belirtilen tekne 27 Haziran 2020 günü battı. Tekne sahiplerinden Medeni Akbaş’ın yüzerek kurtulması ve yetkililere haber vermesiyle faciadan haberdar olundu. Kurtarma çalışmaları için harekete geçilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Medeni Akbaş’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 17 kişinin de arandığı açıklandı.

Şu ana kadar 14 kişinin cesedi kıyıya vururken, dün (10 Temmuz) dalgıçlar 5 mültecinin cenazesine daha ulaştı. Tekne faciasının ardından en önemli gelişme Perşembe günü yaşandı. Çarpanak Adası civarında batan teknenin yeri tespit edildi. 107 metre derinlikte olduğu anlaşılan teknede 80’e yakın sığınmacının cesedinin olduğu tahmin ediliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre dünyanın en derin 15 gölü arasında bulunan Van Gölü’nün en derin noktası 451 metre iken ortalama derinliği 175 metre civarında. Teknenin battığı Çarpanak bölgesi ise 107 metre derinlikte bulunuyor. Dalgıçlar tekneye ulaşamadığı için kurtarma ekipleri farklı alternatifler üzerine çalışıyor. Yapılan plana göre tekne battığı yerden çıkarılmayacak ancak dalgıçların ulaşabileceği bir noktaya çekilecek.

Kurtarma çalışmaları şu anda dalgıçların dalamayacağı kadar derin noktalara ulaşabilen row cihazı ile yapılıyor. Kurtarma çalışmalarına SAT, Sahil Güvenlik ve JAK gibi birinci sınıf dalgıç ekipleri yurutuyor. Jandarma ve Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarına takılıyor. Yetkililer kurtarma çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağına dair net bir tarih veremiyor. Teknede tam olarak kaç kişinin bulunduğu da henüz bilinmiyor.

Van Gölü’nde batan tekneye ilişkin gelişmeler sürerken İran sınırından Çaldıran’a mülteci girişi halen devam ediyor. Mültecilerin iki gün önce de kafileler halinde Türkiye’ye giriş yaptıkları köy sakinlerinin çektiği fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.