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Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi 

06 Temmuz 2020 08:49

Van Gölü'nde batan teknede iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bugün itibariyle batan teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.

Teknede 50-60 civarı kişi olduğu belirtilmişti.

TIKLAYIN | Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi 

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