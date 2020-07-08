Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

Van gölünde göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Tekne Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulundu” denildi. Daha önce 13 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede 50-60 civarı kişinin olduğu belirtiliyordu.

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.