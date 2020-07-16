Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve 60 sığınmacıyı taşdığı tahmin edilen teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı, can kaybı 40'a yükseldi.

Van'ın Gevaş ilçesi, Altınsaç mahallesinden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cansız bedenlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Gün içinde bölgede 2 kişinin cansız bedenini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Bugün çıkarılan 3 kişiyle ulaşılan cansız beden sayısı 40'a yükseldi. Cenazeler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.