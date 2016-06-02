Van Gölü kıyısında sökülüp iskele yapılan tarihi mezarlar, sular altında kaldı

Van'ın Geveş ilçesinde Van Gölü kıyısında, tarihi Selçuklu mezar taşlarının yaklaşık 70 yıl önce sökülüp iskele yapıldığı ve bu iskelenin de sular altında kaldığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Osman Bekleyen'in haberine göre; Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli bilim insanları ile sualtı görütü yönetmeni, dalgıç Tahsin Ceylan tarafından fotoğraf ve görüntülerle belgelendi.

Var olduğu öne sürülen 'Van Gölü Canavarı'nın gündeme geldiği 1994 yılında Van Gölü'nde çalışma yapan sualtı görüntü yönetmeni Ceylan, tesadüfen Gevaş kıyılarında çektiği fotoğraflarla olayı ortaya çıkardı. Yaklaşık 22 yıl önce çektiği fotoğrafları önceki gün tesadüfen yapılan bir konuşmada Gevaş kıyılarında çektiğini hatırlayan Ceylan, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Sarı ve dalgıç Murat Kulaç ile birlikte belirledikleri bölgeye tekrar dalış yaptı. Dalış yaptığı bölgede 22 yıl önce çektiği mezar taşlarının aynısını gören Ceylan, bunları görüntü ve fotoğraflayarak belgeledi.

"Su altı müzesi yapılmalı"

Ceylan, "İlk fotoğrafları 1994 yılında çektim. Yıllar sonra geldiğimde o bölgeyi aradım ancak bulamadım. Geçen gün Gevaş'ta yapılan bir organizasyonda Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın konuşmasıyla tarihi mezar taşlarını burada olduğunu öğrendiğimde çok heyecanlandım." dedi. Prof.Dr. Mustafa Sarı ve dalgıç Murat Kulaç ile birlikte o bölgeye daldığını söyleyen Ceylan, tarihi mezar taşlarının iskele yapıldığını, durumu bir kez daha görüntülediklerini aktardı. Ceylan fotoğrafladığı alan için; "Burası şimdi su altı fotoğrafçıları için bulunmaz bir mekan durumunda."

Dalış ekibinde bulunan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da Van Gölü'nün dünyada eşi bulunmayan bir eko sisteme sahip olduğunu belirterek, tarihi eserlerinde Van Gölü'ne ayrı bir önem kazandırdığını ifade etti.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, daha önce burada Salçuklu Mazarlıklarının taşlarını söküldüğü yönünde duyumlarının olduğunu belirterek, "Bu duyumlarımız gerçek oldu. Bu taşların barbarca sökülüp burada iskele yapıldığı belgelendi. Bundan sonra yapacağımız çalışmayla burayı su altı müzesi haline getirerek su altı dalış turizmine açmayı amaçlıyoruz" dedi.