T24 LogoT24 Logo
Çevre

Van Gölü kıyısında sökülüp iskele yapılan tarihi mezarlar, sular altında kaldı

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan: Burayı su altı müzesi haline getirerek, su altı dalış turizmine açmayı amaçlıyoruz

02 Haziran 2016 16:50

Van'ın Geveş ilçesinde Van Gölü kıyısında, tarihi Selçuklu mezar taşlarının yaklaşık 70 yıl önce sökülüp iskele yapıldığı ve bu iskelenin de sular altında kaldığı ortaya çıktı. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Osman Bekleyen'in haberine göre; Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli bilim insanları ile sualtı görütü yönetmeni, dalgıç Tahsin Ceylan tarafından fotoğraf ve görüntülerle belgelendi.

Var olduğu öne sürülen 'Van Gölü Canavarı'nın gündeme geldiği 1994 yılında Van Gölü'nde çalışma yapan sualtı görüntü yönetmeni Ceylan, tesadüfen Gevaş kıyılarında çektiği fotoğraflarla olayı ortaya çıkardı. Yaklaşık 22 yıl önce çektiği fotoğrafları önceki gün tesadüfen yapılan bir konuşmada Gevaş kıyılarında çektiğini hatırlayan Ceylan, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Sarı ve dalgıç Murat Kulaç ile birlikte belirledikleri bölgeye tekrar dalış yaptı. Dalış yaptığı bölgede 22 yıl önce çektiği mezar taşlarının aynısını gören Ceylan, bunları görüntü ve fotoğraflayarak belgeledi.

 

"Su altı müzesi yapılmalı"

 

Ceylan, "İlk fotoğrafları 1994 yılında çektim. Yıllar sonra geldiğimde o bölgeyi aradım ancak bulamadım. Geçen gün Gevaş'ta yapılan bir organizasyonda Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın konuşmasıyla tarihi mezar taşlarını burada olduğunu öğrendiğimde çok heyecanlandım." dedi. Prof.Dr. Mustafa Sarı ve dalgıç Murat Kulaç ile birlikte o bölgeye daldığını söyleyen Ceylan, tarihi mezar taşlarının iskele yapıldığını, durumu bir kez daha görüntülediklerini aktardı. Ceylan fotoğrafladığı alan için; "Burası şimdi su altı fotoğrafçıları için bulunmaz bir mekan durumunda."

Dalış ekibinde bulunan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da Van Gölü'nün dünyada eşi bulunmayan bir eko sisteme sahip olduğunu belirterek, tarihi eserlerinde Van Gölü'ne ayrı bir önem kazandırdığını ifade etti.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, daha önce burada Salçuklu Mazarlıklarının taşlarını söküldüğü yönünde duyumlarının olduğunu belirterek, "Bu duyumlarımız gerçek oldu. Bu taşların barbarca sökülüp burada iskele yapıldığı belgelendi. Bundan sonra yapacağımız çalışmayla burayı su altı müzesi haline getirerek su altı dalış turizmine açmayı amaçlıyoruz" dedi.

ETİKETLER

Van Gölütarihtarihi mezarsu altı

İlgili Haberler

Van Gölü'nde sular çekilince tarihi Osmanlı kalesi ortaya çıktı

Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi, Erciş ilçesinde yıllardır su altında kalan Osmanlı kalesini ortaya çıkardı

Van Gölü'nde sular çekildi, tarihi kalıntılar açığa çıktı

Son 15 yılın en büyük su kaybının yaşandığı Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24