Van Gölü için son çırpınışlar

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve bundan sonra da kirletilmemesi için eylem planı toplantısı yapıldı.



Vali Yardımcısı Halil Berk, Van Gölü'nün hızla kirlendiğini belirterek tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Berk, ``Van Gölü böyle kirletilmeye devam edilirse 10 yıl sonra içine girilemeyecek zehirli bir su haline gelecektir'' dedi.



Valilikte Vali Yardımcısı Halil Berk başkanlığında yapılan toplantıya Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe ve beldelerin belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Halil Berk, Van Gölü'nün çok büyük bir değer olduğunu belirterek, korunması için acil eylem planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Van Gölü'nün hızla kirlendiğini ve tehlikenin boyutunu her geçen gün arttığını belirten Berk, şöyle konuştu:



``Van Gölü böyle kirletilmeye devam edilirse, 10 yıl sonra içine girilemeyecek zehirli bir su haline gelecektir. Tek tür olan inci kefalı da artık yaşam ortamı bulamayacaktır. Bu doğrultuda atılacak dımların önemi büyüktür. Biz e Van Gölü Kirliliği'ni önlemek için yapılacak eylem planı için toplandık. Van Göl turizm, ekonomi, ticaret, ulaşım ve doğal güzellik açısından büyük bir önem taşıyor. Çevre Bakanımız, Van'ı ziyaret ettiğinde, Van Gölü'nün ve havzasının korunması amacıyla yapılacak eylem planı için bürokratlarını seferber etmişti. 2008 yılında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bürokratları buraya gelerek, Van Gölü Havzası'nı Koruma Eylem Planı hazırladı. İlk adım böylece atılmış oldu. Asıl bundan sonra iş bizlere düşüyor. Mülki idare amiri, valilik ve il müdürlükleri olarak, bundan sonra adımlarımızı bu eylem planı doğrultusunda atmak zorundayız.''



Toplantı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından katılımcılara Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili sunumla son buldu. (DHA)

