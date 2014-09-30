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Kültür-Sanat

Van Gölü Film Festivali’nde ‘Çölçü’ fırtınası

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Van Gölü Fim Festivali İnci Kefali Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

30 Eylül 2014 22:59

3. Uluslararası Van Gölü Fim Festivali İnci Kefali Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Van Valisi Aydın Nezih Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdür Muzaffer Aktuğ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya başta olmak üzere diğer protokol üyelerinin katıldığı ve sunuculuğunu sinema sanatçısı Taies Farzan’ın yaptığı ödül töreni Elite World Van Hotel’de gerçekleşti.

Festival’de ‘Sinema Filmi’ dalında en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini Azerbaycan’dan Şamil Aliyev’in Çölçü isimli filmi kazandı.  

Van Gölü Film Festivali’nde en önemli iki ödülü de kazanan Çölçü; bu sene Azerbaycan’ı Oscar Ödülleri’nde de temsil edecek. Çölçü, çölde yaşayan bir deve çobanının yalnızlığını ve toplumdan uzaklaştırılmış bir kadının bu yalnızlığa dahil olmasıyla çobanın hayatının naif bir aşk masalına dönüşmesini konu ediniyor.

 

Göç ve Sınır: Mülteci Yaşamlar

 

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, yerli ve yabancı 11 sinema filmi ve 12 belgesel  İnci Kefali Sinema Ödülleri için yarıştı.  Sinema Filmi dalının jüri başkanlığını, Cannes Film Festivali Tarihi’nde finale kalan dört Türk yönetmeninden biri olan Tevfik Başer yürüttü. Jüri üyeleriyse Raffi Hermonn, Zeynep Dağı ve M. Ziya Ükenciler’di.  Belgesel kategorisindeyse jüri başkanlığını Korkut Akın yaparken, üyeler Hatice Yakar ve Mehmet Bükülmez’di.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Bajar Kültür ve Sanat Danışmanlığı tarafından organize edilen Van Gölü Film Festivali, Ortadoğu’daki göç sorunlarına işaret etmek için temasını ‘Göç ve Sınır: Mülteci Yaşamlar’ olarak belirlemişti. 

 

Belgesel’de ödül ‘Köyüm’e gitti

 

Festivalin Belgesel dalındaysa en iyisi belgesel ödülünü Burak Yedekçi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Köyüm’ (Horiyom) kazandı. Köyüm,  Van’in Özalp ilçesine bagli Dönerdere köyunde yaşayan,  1965 yılında devlet tarafından Van’a göçe zorlanan bir grup Karadenizlinin barış içerisindeki 45 senesini anlatıyor. Bu dalda Jüri Özel Ödülü’nü ise Güven Günel’in yönettiği Taş Hurma isimli belgesel kazandı.

3. Uluslararası Van Gölü Film Festivali İnci Kefali Sinema Ödülleri’ndeki diğer ödüller ve sahipleri: 

En İyi Erkek Oyuncu: Nik Xhelilaj (Üç Yol)

En İyi Kadın Oyuncu:  Kristina Krepela ( Üç Yol) ve Salome Demuria (Çölçü)

En İyi Senaryo:  Vidadi Hasanov (Çölçü)

En İyi Sanat Yönetmeni: Baran Uğurlu ( Üç Yol)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Şahin Sisiç (Üç Yol)  

Jüri Özel Ödülü: Mavi Ring (Ömer Leventoğlu)

Umut Veren Yönetmen: Murat Eroğlu (Şafakta Dönenler)

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