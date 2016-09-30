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Kültür-Sanat

Van Gogh'un tabloları mafyadan çıktı!

“Olağanüstü bir geri kazanım”

30 Eylül 2016 19:37

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 14 yıl önce çalınan iki paha biçilemeyen eseri, İtalyan mali polisi ekiplerince Napoli kentinde bir mafyaya yapılan baskında ele geçirildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, ünlü ressamın kendi adına olan Amsterdam'daki müzesinden 7 Aralık 2002'de çalınan ve paha biçilemeyen iki eseri; 1882 yapımı 'Scheveningen Plajı' ile 1884 yapımı 'Nuenen Kilisesi' adlı eserleri, İtalyan mafyasında bulundu.

Uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı

İtalyan mali polis ekiplerinin sabah Napoli'ye bağlı Castellammare di Stabia ilçesinde milyonlarca avroluk uluslararası boyuttaki kokain ticaretine yönelik yaptığı baskında, Napoli ve civarında etkili olan mafya örgütü Camorra ile ilişkili bir grubun elinde olan iki Van Gogh eserine de ulaştı.

Grubun, Van Gogh'un 2002 yılında Amsterdam'daki müzeden çalınan eserlerini karaborsadaki kokain ticareti karşılığında satın aldığı belirtildi.

“Olağanüstü bir geri kazanım”

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yaptığı açıklamada "İtalyan güvenlik güçlerinin yasa dışı sanat işleri kaçakçılığıyla mücadelesini onaylayan, olağanüstü bir geri kazanım. Bu soruşturmanın sonuçları, suç örgütlerinin sanat eserlerine mali kaynak olarak yararlanmaya baktıklarını ve buna yönelik ilgileri olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Franceschini, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, Napoli Cumhuriyet Savcılığı ve mali polisin ortaya koyduğu takım çalışmasının olumlu bir meyvesini aldıklarını, bu nedenle her iki kurumu da tebrik ettiğini vurguladı.

 

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