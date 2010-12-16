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Kültür-Sanat

Van Gogh'un röntgeni çekildi!

İçinde gizli bir resmin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Van Gogh'un 'The Ox Cart' adlı tablosunun röntgen filmi çekildi.

16 Aralık 2010 02:00

T24 -  İçinde gizli bir resmin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Van Gogh'un 'The Ox Cart' adlı tablosunun röntgen filmi çekildi.
 

Hollanda'nın Kroller-Muller Müzesi'ne ait "Patch of Grass" isimli Van Gogh tablosunun merkezinde çıplak gözle görülmesi imkânsız bir kadın yüzünün yer aldığının belirlenmesi üzerine, ünlü ressamın ABD'deki "The Ox Cart" adlı tablosunun röntgen filmi çekildi.


Portland Müze Müdürü Elizabeth Chambers ve müzedeki eserlerin bakımını yapan Matthew Juniper, 2007 yılında Oregon ailesi tarafından müzeye hediye edilen eseri hastaneye getirdi. Bir insan gibi x-ray cihazının içine yerleştirilen tablonun röntgen filmi çekildi.


Çekilen 4 fotoğraf Rice ve Cornell üniversitelerine gönderilecek ve bir araya getirildikten sonra içinde gizli bir resmin bulunup bulunmadığı belirlenecek.





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