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Kültür-Sanat

Van Gogh’un mektupları kitap oldu

Van Gogh Mektupları Projesi Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınladı

31 Mayıs 2016 19:02

Vincent van Gogh'un 860 mektubundan 265'ini içine alan geniş seçkide ressamın kabul görme arzusunu, müthiş sanat ve edebiyat tutkusunu yansıtan mektuplara ağırlık veriliyor.

Yazgısını bulmak için sanatçı olmaya yönelen Van Gogh'un hayatını kendi mektuplarıyla anlatan kitap, aile fotoğraflarına ve yaşadığı dönemde Paris'te kökleşmekte olan avangart sanat akımına da zenginleştirerek derlenmiş.

Birgün'de yer alan habere göre, Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker'ın hazırladığı, yayımladığı Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nin ve Hollanda Kraliyet Sanat Akademisi'nin desteğiyle yürütülen Van Gogh Mektupları Projesi Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınladı.

Bu röprodüksiyonlarda Van Gogh Müzesi'nin 2009'da yayımladığı ve eleştirmenlerden övgü alan altı ciltlik mektuplardan seçilmiş eskizlere de yer verilmiş.

 

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