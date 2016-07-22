Van Gogh kestiği kulağını kime gönderdi?

Van Gogh'un kestiği kulağını kime gönderdiği bulundu. Ressamın kesik kulağını bir çiftçinin kızı olan Gabrielle Berlatier'e gönderdiği ortaya çıktı.

Kulağının tamamını mı yoksa bir kısmını mı kestiği sorusu geçen günlerde aydınlatılan Vincent Van Gogh'un kestiği kulağını gönderdiği genç kadının kimliği de 128 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Ard izlenimci Van Gogh ile ilgili geçen hafta yayımlanan Van Gogh's Ear: The True Story (Van Gogh'un Kulağı: Gerçek Öykü) adlı kitapta verilen bilgileri araştırarak ressamın kesik kulağını bir çiftçinin kızı olan Gabrielle Berlatier'e gönderdiği bulundu.

Kitaptaki ayrıntıların peşine düşen Art Newspaper araştırmacılarından Martin Bailey, genç kadının adına bir süre tedavi gördüğü Paris'teki Pasteur Enstitüsü kayıtlarından ulaştı. 1888'de 18 yaşında olan ve Arles'in 10 kilometre doğusundaki Moules köyünde yaşayan Gabrielle'in Van Gogh'un iki arkadaşı tarafından işletilen ve ressamın birkaç ay üst katındaki odada kaldığı "Cafe de la Gare" adlı kafede temizlikçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Bernadette Murphy, genç kadının ilk adını geçen hafta yayımladığı adlı kitabında vermiş, soyadını ise akrabalarından izin alana dek sır olarak saklayacağını açıklamıştı. Kitapta Van Gogh'un sanıldığı gibi kulağının bir kısmını değil, tamamını kestiği de anlatılıyor.