Van Gogh'un "Ayçiçekleri" serisi sanal ortamda sanat severler ile buluşacak

Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un, her biri dünyanın farklı yerlerindeki galerilerinde sergilenen "Ayçiçekleri" isimli ünlü serisi, Facebook'taki "Sunflowers 360" adlı sanal sergide bir araya geldi.

NTV'nin haberine göre, sergide, sanatçının 1888-1889 yıllarında Fransa'da meydana getirdiği ve dünyanın en ünlü serilerinden biri olan beş farklı Ayçiçekleri tablosu, 360 derecelik tur ile görüntülenebilecek.

Orijinal tabloların fotoğraflarıyla hazırlanan sergi, Facebook üzerinden 360 video veya Gear VR deneyimiyle gezilebilirken, Facebook Live yayınlarında da müzelerdeki uzmanlar "Ayçiçekleri" hakkında detaylı bilgi verecek.

5 galeri'de 15'er dakikalık sergi

Sergi için Londra Ulusal Sanat Galerisi, Amsterdam Van Gogh Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Münih Neue Pinakothek ve Tokyo'daki Seiji Togo Anıtı Sompo Japonya Nipponkoa Sanat Müzesi, Facebook ile birlikte çalıştı.

Aynı odada izliyormuş hissi verecek şekilde tasarlanan sergi kapsamında, 5 galeri sırayla Facebook Live üzerinden 15'er dakikalık canlı yayın yaparak tabloları inceleyecek.

Facebook sergisi 14 Ağustos'ta başlıyor

Londra'daki Ulusal Sanat Galerisi'nin Facebook sayfasında 14 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 19.50'de başlayacak canlı yayınlar, 20.10'da Van Gogh Müzesi, 20.30'da Neue Pinakothek Müzesi, 20.50'de Philadelphia Sanat Müzesi'ndeki yayınla devam edecek. Canlı yayınlar Seiji Togo Anıtı Sompo Japonya Nipponkoa Sanat Müzesi'nin Facebook sayfasında 21.10'daki yayının ardından sona erecek.

Sergi sayfalarında, Van Gogh'un kardeşi Theo'nun torunu ve Van Gogh Müzesi kurulunun danışmanı Willem van Gogh, deneyimin anlatıcısı olarak tablolarla ilgili kişisel anılarını paylaşacak.

Sergi, 14 Ağustos'tan itibaren her müzenin kendi Facebook sayfasında ve Gear VR'da yer alacak.