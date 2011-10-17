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Yaşam

Van Gogh'u kaza kurşunu öldürmüş

'Van Gogh: The Life' adlı yeni kitapta, intihar ettiği bilinen ünlü ressamın kaza kurşununa kurban gittiği öne sürülüyor.

17 Ekim 2011 03:00

T24- 'Van Gogh: The Life' adlı yeni kitapta, intihar ettiği bilinen ünlü ressamın kaza kurşununa kurban gittiği öne sürülüyor.



Ömrünün son 10 yılı boyunca yaklaşık 900 yağlıboya resim ve binin üzerinde karakalem çalışması yapan Hollandalı ünlü ressam Van Gogh'un intihar ederek hayatına son verdiği bilinir.
Ancak ödüllü biyografi yazarları Steven Naifeh ve Gregory White Smith tarafından kaleme alınan ve ressamın hayatını konu edinen 'Van Gogh: The Life' adlı yeni kitapta, Gogh'un kaza kurşununa kurban gittiği öne sürülüyor.

1980 yılında vefat eden Gogh hakkında bilinen gerçek ise ünlü ressamın giderek kötüleşen ruhsal hastalığı sonucunda kendini göğsünden vurarak intihar etmesi.


Kitapta Van Gogh'un şimdiye kadar hiç yayınlanmamış çeşitli fotoğraf ve mektup yazışmaları da bulunuyor.

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