Van Gogh'a üç ayda 500 bin ziyaretçi

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23 Ocak-18 Nisan günleri arasında açık kalan Royal Academy of Arts Müzesindeki "Gerçek Van Gogh: Sanatçı ve Mektupları" adlı sergide, Van Gogh'un resimleri, mektupları ve mektuplarındaki skeçleri yer aldı.

Müze yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sergiye giriş paralı olmasına karşın ilgi yoğun oldu ve 3 ayda eserleri yaklaşık 500 bin kişi gördü.

40 yıl aradan sonra Londra'da düzenlenen ilk Van Gogh sergisi, ressamın kardeşi Theo başta olmak üzere, Paul Gaugin ve Emile Bernard gibi dönemin diğer ressamlarına yazdığı mektupların bulunmasıyla dikkat çekti.

Londra'daki bir önceki Van Gogh sergisi, 1968 yılında Hayward Gallery'de düzenlenmiş ve sergiyi 200 bine yakın kişi ziyaret etmişti.