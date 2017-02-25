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Yaşam

Van Gogh tablosu 'yetim' değilmiş

Tablo, taklitlerinin yapılmaması amacıyla yeniden müzeye gönderildi

25 Şubat 2017 15:21

Tokat’ta 2015 yılında polis tarafından ele geçirilen ve Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’a ait olduğu öne sürülen tablonun sahte olduğu ortaya çıktı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul’da yaşayan M.A.’nın Van Gogh’un 'Yetim adam tablo serisi arasında yer alan ve kayıp olduğu belirtilen ‘Yaşlı adam sopayla’ adlı tabloyu satmak için internet üzerinden alıcı aradığı bilgisine ulaşınca harekete geçmişti.

Emniyetin açıklamasında, tablonun üzerinde ‘Mexico P997168’, önünde metal plaka üzerinde ‘Vincent Van Gogh Amsterdam 1882’ ve arkasında ‘Vincent Van Gogh 1882 Orphan Man Standing’ ibareleriyle, farklı ebatta sekiz mühür bulunduğu belirtilmiş, tablonun ‘vuruş tekniği olarak fırça darbeleriyle yapılmış özel bir eser olması nedeniyle taklit edilme ihtimalinin zor olduğu’ söylenmişti.

 

Sahte çıktı

 

Tablo, incelenmek üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne gönderildi. İncelemede, tablonun sahte olduğu belirlendi.

Tablo, taklitlerinin yapılmaması amacıyla yeniden müzeye gönderildi.

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Vincenth Van GoghHollandalı ressamyetim adam tablosusahte

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