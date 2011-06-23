Van Gogh kendini değil kardeşini resmetmiş

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Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergilenen eser, Van Gogh'un kardeşi Theo'yu resmettiği tek tablo olarak önem kazandı.Tablonun iki kardeşin Paris'te birlikte yaşadıkları 1887 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.Şimdiye dek, Van Gogh kardeşlerin yakın ilişkilerine rağmen, Theo'nun portresinin niçin olmadığı merak ediliyordu.Müzenin araştırma ekibinin lideri Louis Van Tilborgh, eser hakkındaki gerçeği Vincent Van Gogh'un kendi portresini çizdiği bir diğer tablosuyla karşılaştırarak ortaya çıkardı.Van Tilborgh, iki eserin de küçük ve detaylı çalışmalar olmaları sebebiyle aralarındaki farkların dikkat çekmediğini söyledi.İki kardeşin portrelerinin karıştırılmış olmasının bir diğer nedeni ise Van Gogh kardeşlerin birbirlerine bir hayli benziyor olmaları.Ancak araştırma sırasında iki kardeşin kulaklarının biçimleri ve sakal renkleri arasındaki farkların tespit edilmesi, eserlerde hangi kardeşin resmedildiğinin anlaşılmasını kolaylaştırmış.Vincent Van Gogh'un kulağını kestikten sonra yaptığı kendi portresi ise daha sonraki yıllarda ortaya çıktı.Ressam 1890'da kendini vurmuş ve kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.