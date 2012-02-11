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Kültür-Sanat

Van Gogh ayağınıza geldi!

Van Gogh'un eserleri Abdi İbrahim sponsorluğunda Karaköy Antrepo'da segileniyor.

11 Şubat 2012 19:56

T24- Van Gogh'un eserleri Abdi İbrahim sponsorluğunda Karaköy Antrepo'da segileniyor.


İstanbullu sanatseverler farklı bir sanat deneyimi yaşayacak.  10 Şubat'ta İstanbul Karaköy Antrepo 3’te açılan ‘Van GoghAlive’ sergisi dijital teknoloji ile sanatı birleştiriyor. Grande Exhibitions Avustralya tarafından tasarlanan sergide ünlü ressam Van Gogh’un eserleri ışık, renk ve ses senfonisiyle birlikte takip ediliyor. Sergiyi ziyaret edenler kendilerine sabit bir nokta seçiyor ve dijital ortama aktarılan eserler önlerinden geçiyor. Bu görüntüler aynı zamanda ses ile de destekleniyor. Radikal gazetesinin haberine göre; ‘Van GoghAlive’, Singapur’daki dünya prömiyerinin hemen ardından İstanbul’da açıldı.

Sergide, ünlü ressamın ‘Teras Kafe’, ‘Kırmızı Üzüm Bağı’, ‘Sandalye ve Pipo’, ‘Kulağı Sargılı Otoportre’, ‘Vazoda 12 Ay Çiçeği’, ‘Ren Nehri’nde Yıldızlı Bir Gece’, ‘Buğday Tarlası ve Kargalar’, ‘Doktor Gachet’in Portresi’ gibi önemli eserleri yer alıyor.

İlaç sektörünün önemli isimlerinden Abdi İbrahim’in, 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen sergi 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir. ‘Van GoghAlive’ sergisi daha sonra 15 Ekim-30 Aralık tarihleri arasında ise Ankara Cer Modern’de sanatseverlerle buluşacak.

 

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