-Van gece boyunca sallandı ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinin internet sitesindeki verilere göre, gece yarısından sabaha kadar merkez üssü Van'ın çeşitli yerleri olan toplam 11 çok hafif ve hafif şiddetli deprem oldu. Saat 00:01'de merkez üssü Çolpan olan 3.0 büyüklüğünde çok hafif şiddetli deprem meydana gelirken bunu saat 00.59'da merkez üssü Akçift olan 2.8 büyüklüğündeki çok hafif şiddetli deprem izledi. Merkez üssü Çakırbey olan 4.4 büyüklüğündeki orta şiddetli deprem saat 01.48'de olurken, Çolpan saat 01.54'te 2.7 büyüklüğündeki çok hafif şiddetli bir depremle yeniden sallandı. Saat 01.57'de merkez üssü Aşağıgolalan olan 2.3 büyüklüğündeki depremi saat 02.36'da merkez üssü Çakırbey olan 3.0 büyüklüğündeki deprem izledi. Saat 02.48'de Arısu 2.3 büyüklüğünde, 02.58'de ise Çolpan 2.4 büyüklüğündeki çok hafif şiddetli deprem ile sallandı. Merkez üssü Kavurma olan 2.4 büyüklüğündeki deprem saat 03.02'de, merkez üssü Mollakasım olan 2.4 büyüklüğündeki deprem ise saat 04.25'de meydana geldi. Saat 04.36'da ise merkez üssü Van Gölü olan 2.3 büyüklüğünde çok hafif şiddetli bir deprem daha oldu.