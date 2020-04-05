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Spor

Van Gaal'den 'ligler tescil edilsin' tepkisi: Bazı kulüpler Koronavirüs'ü çıkarları için kullanmaya çalışıyor, maçlar sahada kazanılır

05 Nisan 2020 07:58

Hollanda basınına açıklamada bulunan Louis Van Gaal, "Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler Koronavirüs'ü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ajax'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız." şeklinde konuştu.

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.

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