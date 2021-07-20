Van Erciş'te toplu halde yürüyen 113 Afgan mülteci gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın Afganistanlı göçmenlerin sınırdan kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye girdiğini gösteren videoları yalanlamasının ardından Van Erciş'te arazide toplu halde yürüyen 113 Afgan gözaltına alındı.

Erciş'te İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Türkiye'ye kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Gazeteci Ruşen Takva, İran sınırından Türkiye'ye kalabalık gruplar halinde giriş yapan mültecilerin videolarını yayınlamıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada görüntülerin Türkiye sınırında çekilmediğini ileri sürerek "Bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını" söylemişti.

Çataklı'nın bu açıklamasından birkaç gün sonra da Niğde'de bir TIR'dan indirilen Afganistanlı göçmenlerin görüntüleri basına yansımıştı. (DHA)