Van Erciş'te kadın cinayeti: Eşinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı

Van’ın Erciş ilçesinde M.I. (31) isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Şüpheli ölüm” olarak değerlendirdikleri olay sonrasında kadının eşi E.I.’nın da aralarında olduğu toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.

Anka Haber Ajansı'ndan İshak Kara'nın haberine göre, jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Salihiye mahallesinde verilen adrese gitti. 31 yaşındaki M.I. isimli kadını başından vurulmuş olarak bulan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Kadının eşi E.I.’nın yanı sıra S.I, A.I, ve A.I. isimli kişiler yakalanarak Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

M.I.’nın cesedi, adli tıp incelemesi için Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.