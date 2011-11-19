Van enkazında töre cinayeti!

T24 - Van depreminden iki hafta önce Alim Yıldız'la görücü usulüyle evlendirilen Sevda Kaya, 7 Kasım'da evinde kurşunlandı. Ailesi erkek tarafını cinayetle suçluyor



Sabah gazetesinin haberine göre, depremin vurduğu Van'ın Erciş ilçesinde 20 yaşındaki Sevda Kaya, görücü usulüyle tanıştığı 27 yaşındaki Alim Yıldız'la 9 Ekim'de davullu zurnalı bir düğünle dünya evine girdi. Kaya, 23 Ekim'deki depremden iki hafta sonra Kurban Bayramı'nın ikinci günü henüz resmi nikâh kıymadığı imam nikâhlı eşinin evinde başından kurşunlandı.



Genç kadın, hastanede 10 gün boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Sevda Kaya'nın ölümle sonuçlanan yaralanmasına ilişkin henüz kimse gözaltına alınmadı. Kaya'nın ağabeyi Vefa Kaya, "Kız kardeşimi o evden biri öldürdü" iddiasında bulundu.

Hastane yıkılınca



Sevda Kaya, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuydu. Aynı mahallede oturan kendisinden yedi yaş büyük, hayvan alım satımıyla uğraşan Alim Yıldız'la görücü usulüyle tanıştı. Sabah gazetesinin haberine göre ailesinin zoruyla Yılmaz'la, 9 Ekim'de Salihiye Mahallesi'nde bir düğün salonunda evlendi. Evliliklerinin ilk günlerinde her şey yolunda gibi görünüyordu. Ancak ağabeyi Vefa Kaya'nın iddialarına göre, çok geçmeden kocasıyla kavgaları başladı, aralarındaki gerginlik gözle görülür bir haldeydi. Kayınvalidesinden de baskı görüyordu. Kocası hem kendisine kötü davranıyor hem de kıskançlıklarıyla onu çileden çıkartıyordu.



Buna rağmen evliliğini sürdürmekten başka derdi yoktu. Ölümünden sonra konuştuğumuz teyzesinin kızı Semra Ökçün, "Bir ay içinde insan nasıl bu hale gelir, nasıl bu kadar mutsuz olabilir?" diye soruyordu. Evliliklerinden 2 hafta sonra 23 Ekim'de de Erciş depremini yaşadılar. Evleri hasar gördü. Çadırda kalıyorlardı. Ama arada sırada evlerine giriyorlardı.



Ne olduysa Kurban Bayramı'nın ikinci günü 7 Kasım'da oldu. O gün Sevda'nın babası, yanına diğer çocuklarını da alarak dünürleri Yıldız ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretten sonra evine dönen baba Kaya, evine gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Telefondaki ses "Kızın vuruldu" diyordu. Hasarlı evlerinin yatak odasında vurulan Sevda Kaya, apar topar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada iki gün kaldı. Ancak şanssızdı, çünkü Van'ı 9 Kasım'da bu sefer 5.6 büyüklüğündeki deprem vurdu. Deprem hastaneyi kullanılamaz hale getirdi. Genç kadın apar topar Ankara'ya sevk edildi. Kaya, 17 Kasım Perşembe günü yaşam mücadelesini kaybetti. Sevda Kaya'nın cenazesi 18 Kasım'da Erciş'te toprağa verildi.

'Komşumuz gördü'



Sevda Kaya cinayetiyle ilgili olarak konuşan ağabeyi Vefa Kaya, cinayetin kız kardeşinin gelin olarak gittiği Yıldız ailesinin evinde işlendiğini söyledi. "Kız kardeşimi o evin içinde biri vurdu" diyen ağabey Kaya, cinayete Yıldız ailesinin bir komşusunun tanık olduğunu söyledi. Hatta kız kardeşinin o komşunun otomobiliyle hastaneye götürüldüğünü anlatan Vefa Kaya, "Bize resmi olarak hiç kimse bilgi vermedi. Adli Tıp raporu henüz düzenlenmediği için ölüm şeklini de bilemiyoruz. Depremzedeyiz, 14 kişi bir çadırda kalıyoruz ama ölen kız kardeşimin haklarını savunmak için arabamı satıp avukat tuttum. Adalet mekanizmasını göreve çağırıyorum" dedi.

Barut izi araştırılıyor



Kaya ailesinin avukatı Tuncay Keserci, olaydan sonra koca Alim Yıldız ve ailesinden el-yüz svapları ve elbiselerinde barut atığı olup olmadığının tespiti için örneklerin alındığını, ancak henüz herhangi bir gözaltı yaşanmadığını söyleyerek, "Savcılık cinayeti intihar diyerek kapatma eğiliminde. Sevda Kaya'nın zorla evlendirildiğine dair bilgiler bana ulaştı. Aralarında sürekli bir geçimsizlik olduğunu öğrendim. Soruşturmanın başlatılması için gerekli raporları bekliyoruz" dedi.