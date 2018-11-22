Van emniyetinin hassas burunlu köpekleri Türkiye rekoru kırdı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve operasyonlarda aktif görev alan 8 özel eğitimli köpek, uyuşturucu operasyonlarında bu yıl da Türkiye rekoru kırdı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşat Başer, dedektör köpeklerin operasyonlarda baş yardımcıları olduklarını belirterek, \"Bu sene 6 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde bu köpeklerin payı var. Onlar oyun oynadıklarını sanıyorlar fakat oyun oynarken bize sağladıkları fayda paha biçilemez\" diye konuştu.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Van\'da, polisin yaptığı operasyonlar ve çalışmalar, gece-gündüz sürerken, en büyük yardımcıları da dedektör köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi\'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan dedektör köpekler, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında görev alıyorlar. Uyuşturucu ticareti yapanlar her geçen gün yeni bir yöntemle uyuşturucuyu geçirmeye çalışırken, bu köpekler de onlara geçti vermiyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve operasyonlarda aktif görev alan 8 dedektör köpek; Alfa, Bozo, Efes, Lisa, Mamba, Rexo, Şila ve Zeyna geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok önemli operasyonlar da görev aldı. Hassas burunlu köpekler, aldıkları 4 aylık eğitimin ardından çıktıkları operasyonlarda polisin bir numaralı yardımcıları oluyor.

TÜRKİYE REKORU ONLARDA

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşat Başer, \"Yaklaşık 6 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonların önemli bölümünde bu sevimli dostlarımızın payı var. Özellikle bu kahramanlarımızdan isim olarak bahsetmek istiyorum. En başarılı köpeğimiz Alfa ve tek başına bu yıl 1,5 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde diğer köpeğimiz Şila tek başına 1,3 ton kadar, Liza ise 800 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinde aktif rol oynadı\" dedi.

TESTLERDEN GEÇİYORLAR

Köpeklerin, hayatın her alanında olduğu gibi gençleri uyuşturucudan korumak ve güvenliği sağlamak adına da çok aktif rol aldığını belirten Başer, \"Köpeklerimiz doğduktan itibaren bazı ufak testlerden geçerek bu işe uygun olup olmadıkları belirleniyor. Özellikle belli ırklar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Buradaki köpeklerimize baktığımızda Belçika marinosu cinsi köpeklerimizin başarı yakaladıklarını görüyoruz. Köpeklerimiz bu küçük testleri geçtikten sonra 4 aylık bir temel eğitim alıyorlar. Tabi bununla sınırlı kalmıyor. Köpeklerimiz görevde olduğu sürece yine kendi eğitmenleri tarafından sürekli eğitime tabi tutuluyorlar\" diye konuştu.

BAKIMLARI ÖZEL YAPILIYOR

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi\'nde barınan ve eğitimleri burada yapılan dedektör köpekler, birçok operasyonda aktif rol alırken sürekli de eğitim halindeler. Dedektör köpekler, operasyon dışında da eğitimcileri tarafından yine çalışmalarına devam ediyorlar. Özel olarak bakımları yapılan ve beslenmeleri özel mamalarla sağlanan köpeklerin, uzman veteriner kontrolleri de sürekli yapılıyor.

EMEKLİ OLUNCA DA AYRILMIYORLAR

Polisin bir numaralı yardımcılarının emekliye ayrılmaları da yeterince yaşlanıp, oyun oynama isteklerini kaybettiklerinde başlıyor. Başer, bu köpeklerin emekliye ayrıldıklarında da yanlarından ayırmadıklarını belirterek, \"Onlar bizimle kalmaya devam ediyorlar. Ve biz onlara bakmaya devam ediyoruz. Son anlarına kadar onlarla beraber oluyoruz \" dedi.

YANLIŞ BİLİNENLER

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Başer, halk arasında bu dedektör köpeklerle ilgili yanlış bilgilerin dolaştığını da belirterek, \"Köpeklerimize uyuşturucu verilerek uyuşturucu ile temas ettirilerek eğitimlerin gerçekleştirildiğine dair yanlış bilinen bir tespit var. Kesinlikle köpeklerimiz uyuşturucu ile temas ettirilmezler, dokunmazlar. Sadece uyuşturucuyu koklarlar. Koklarken bile onların koku duyularının bizden çok daha güçlü ve derin olduğu gerçeğini bilerek biz onlara sınırlı şekilde uyuşturucu koklatırız. Ve onlar oyuncağının uyuşturucu koktuğunu zannederek oyuncağını ararlar. Eğitimleri kesinlikle ceza yöntemine değil oyun oynama alışkanlığının geliştirilmesine yönelik ve onları ödüllendirilmeye yönelik gerçekleşir\" diye konuştu.

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