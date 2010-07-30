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Van Emniyet Müdürü 'evrakta sahtecilik'ten yargılanacak

Şükrü Mert, olay günü Baykal'ın korunması için gereken tüm önlemleri alarak 163 polis görevlendirdiğini söylüyordu.

30 Temmuz 2010 03:00

 T24 -İl Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Van’da yumurtalı, taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak "evrakta sahtecilik yaptığı" iddiasıyla hâkim önüne çıkacak.

Van Emniyet Müdürü Mert, olay günü Baykal’ın korunması için gereken tüm önlemleri aldığını, 163  polis görevlendirdiğini söylüyordu. İçişleri Bakanlığı müfettişleri ise aksini ortaya çıkardı.

Radikal'den Osman Bekleyen'in haberine göre bakanlık müfettişlerinin raporuna göre İl Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, olay günü 39 polis görevlendirmesine karşın, saldırıdan üç gün sonra 163 kişilik sahte bir görevli polis listesi hazırladı ve buna ilk listenin hazırlandığı tarihi attı.

Rapor doğrultusunda Van Cumhuriyet Savcılığı bir iddianame hazırladı. İddianamede İl Emniyet Müdürü Mert, ‘resmi evrakta sahtecilik’le suçlandı. İddianame, saldırıdan dört ay sonra dün Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mert, TCK’nın 204’üncü maddesine göre üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

CHP Genel Başkanı olduğu 2 Nisan 2010’da, il kongresine katılmak üzere Van’a gelen Deniz Baykal, Ferit Melen Havaalanı’nda karşılandı. Baykal, kongrenin yapılacağı Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Beyaz Saray Düğün Salonu’na geldiği sırada bir grubun taşlı, yumurtalı saldırısına uğradı ve bu olaydan sonra da CHP yöneticileri, salıdırıyı AK Parti’lilerin organize ettiğini ileri sürererek araştırılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişini 7 Mayıs 2010’da Van’a gönderererek inceleme başlattı. Müfettişlerin hazırladığı 17 sayfalık rapora el koyan Van Cumhuriyet Savcısı Resul Köse, iddianameyi 20 Temmuz’da bitirdi.

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