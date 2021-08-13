Van Dijk'tan Liverpool'a 4 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.

Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Van Dijk, 2018'de 84.65 milyon euro karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.

Kulüp sitesine konuşan tecrübeli stoper, "Muhteşem, gurur duyuyorum. Ailem, eşim, çocuklarım, menajerim gurur duyuyoruz. Liverpool'u parlak günlerine döndürmek için çok çalışmaya devam edeceğim. Çok sevinçli, mutlu ve gururluyum." dedi.

Tarihin en pahalı stoperlerinden

Virgil van Dijk, 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a 84.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Tecrübeli isim bu transferin ardından futbol tarihinin en pahalı stoperleri arasına girdi.

Geçen sezon Everton ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Jordan Picford'ın müdahalesi sonucu sakatlanan van Dijk sezonun büyük kısmında forma giyemedi.