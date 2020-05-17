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Spor

Van Dijk eski kulübüne destek için 4 kombine aldı

17 Mayıs 2020 10:09

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, eski takımı Groningen'e destek olmak için dört kombine bilet aldığını açıkladı.

28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, kişisel Twitter hesabından, "Gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldım. Bu zor zamanda Groningen'e yardım ediyorum." açıklamasında bulundu.

Virgil van Dijk, kombineleri bilet almaya gücü yetmeyen taraftarlara çekilişle dağıtacağını belirtti.

Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2011'de Groningen'de profesyonel olmuştu.

 

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