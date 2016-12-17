Van der Wiel hakkındaki karar verildi

Gökhan Gönül’ün yerine transfer edilen Gregory van der Wiel ile Fenerbahçe yol ayrımına geldi.

İlk haftalarda düzenli şans bulsa da gösterdiği performansla kimseyi tatmin etmeyen sağ bek, ardından sakatlanıp uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra kupadaki Gençlerbirliği mücadelesinde şans bulan Wiel’in Diyarbakır’da da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1-1'lik Amedspor maçında sahaya sürmeyi planladığı oyuncu kendisine, "Sakatım. Ağrılarım var. İstanbul’da kalıp tedavi olmalıyım” deyince, Hollandalı futbolcunun bileti kesildi.



Bunun üzerine 28 yaşındaki oyuncu Diyarbakır’a götürülmezken, van der Wiel de yönetime “Mutsuzum ve takımdan ayrılmak istiyorum” sözleriyle niyetini açık açık belli etti.