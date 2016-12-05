Van der Bellen'in zaferi Avrupa'yı rahatlattı

Avusturya'daki cumhurbaşkanlığı seçimini eski Yeşiller Partisi Genel Başkanı Aleksander van der Bellen'in kazanması Avrupa Birliği’nin çoğu ülkesinde memnuniyetle karşılandı. Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin adayı Norbert Hofer'i belirgin oy farkıyla geride bırakan van der Bellen seçmenin Avrupa yanlısı politikaların sürdürülmesinden yana oy kullandığını söyledi. Avrupa başkentlerinde yapılan açıklamalarda ABD’de Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinden sonra sağ popülizmin Avrupa'da da başarı kazanamamış olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

6,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Avusturya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Aleksander van der Bellen oyların yüzde 53,3'ünü topladı. 72 yaşındaki seçilmiş cumhurbaşkanı ‘bütün Avusturyalıların cumhurbaşkanı olacağını ve başından beri Avrupa yanlısı bir Avusturya için mücadele verdiğini', söyledi. Van der Bellen seçim sonucunun Avrupa'ya umut ve değişim sinyali vermiş olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Seçimi kaybeden sağ kanadın adayı Norbert Hofer ‘bütün Avusturyalıları birlik olmaya' çağırdı. Hofer Facebook üzerinden yayınladığı mesajda kaybetmiş olmaktan derin üzüntü duyduğunu ve 2022 yılında yeniden cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını duyurdu.

Avrupalı politikacılar memnun

Cumhurbaşkanlığı seçimi Avusturya'daki kutuplaşmayı gözler önüne sermiş ve oylamalardaki hatalar dış ülkelerde tepkiye yol açmıştı. Norbert Hofer Nisan ayındaki ilk turda en fazla oyu almış, Mayıs ayındaki ikinci tur oylamada ise van der Bellen kıl payı farkla seçimi kazanmıştı. Seçimin ikinci turu usulsüzlükler nedeniyle iptal edildikten sonra ekim ayında yapılması öngörülen seçim oy pusulalarının konduğu zarfların yapışmaması nedeniyle 4 Aralık'a ertelenmişti.

Seçim kampanyası sırasında halktaki fakir düşme endişesi, mülteci krizi, Avrupa Birliği'nin genişletilmesi ve tasarruf politikası gibi konular öne çıkmıştı. Avusturya Cumhurbaşkanı'nın başbakanı atama ve azletme ile gerekçe göstermeksizin hükümeti görevden alma yetkisi bulunuyor.

Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimini sağduyunun zaferi olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Avusturyalıların ‘Avrupa ve açıklık' için oy kullandıklarını, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ‘milliyetçilik ve Avrupa aleyhtarı popülizmin yenilgiye uğratıldığını', AB Konsey Başkanı Donald Tusk ‘Avrupa'nın birliğinin korunması açısından önemli bir sonuç alındığını', Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise ‘seçimin sağ yükseliş tehdidi altındaki Avrupa'ya hareketlilik kazandıracağını' söyledi.

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DW, afp/AG, GA