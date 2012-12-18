Van depreminde firar eden 231 kişi aranıyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Van depreminde firar eden 231 hükümlü ve tutuklunun halen arandığını bildirdi.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in soru önergesini yanıtlayan Ergin, Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde 335 tutuklu ve hükümlünün firar ettiğini belirterek, bunlardan 55'inin kendi isteğiyle geri döndüğünü kaydetti.

Ergin, 31 Ağustos 2012 tarihli itibarıyla 49 hükümlü ve tutuklunun kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığını ifade ederek, kalan 231 hükümlü ve tutuklunun ise halen arandığını bildirdi. Ergin, Kurumda bulunan 713 mahkumun zorunlu nedenlerle Amasya, Bafra, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Muş, Oltu, Rize, Trabzon, Erciş ve Gevaş ceza infaz kurumlarına nakledildiğini ifade etti.

Bakan Ergin, ''Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak 500 kişilik ek bina yaptırılması uygun görülmüş, 16 Temmuz 2012 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaatına başlanmıştır'' dedi.