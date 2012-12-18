T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van depreminde firar eden 231 kişi aranıyor

Sadullah Ergin, Van depreminde firar eden 231 tutuklu ve hükümlünün arandığını açıkladı

18 Aralık 2012 15:20

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Van depreminde firar eden 231 hükümlü ve tutuklunun halen arandığını bildirdi.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in soru önergesini yanıtlayan Ergin, Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde 335 tutuklu ve hükümlünün firar ettiğini belirterek, bunlardan 55'inin kendi isteğiyle geri döndüğünü kaydetti.

Ergin, 31 Ağustos 2012 tarihli itibarıyla 49 hükümlü ve tutuklunun kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığını ifade ederek, kalan 231 hükümlü ve tutuklunun ise halen arandığını bildirdi. Ergin, Kurumda bulunan 713 mahkumun zorunlu nedenlerle Amasya, Bafra, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Muş, Oltu, Rize, Trabzon, Erciş ve Gevaş ceza infaz kurumlarına nakledildiğini ifade etti.

Bakan Ergin, ''Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak 500 kişilik ek bina yaptırılması uygun görülmüş, 16 Temmuz 2012 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaatına başlanmıştır'' dedi.

ETİKETLER

cezaevivandepremmahkumtutuklufirarisadullah erginadalet bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24