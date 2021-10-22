Van depreminde ailesini kaybeden Murat Yürük: Kerpiç evlerde kalmayın

Van’da 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 yıl geçti.

604 kişinin ölümüne, yüzlerce insanın yaralanmasına ve binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 yıl geçti.

Depremde 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği Tuşba ilçesine bağlı Dağönü Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Murat Yürük, "Aradan 10 geçti ama acılarımız dün gibi taze” dedi.

Yürük şu ifadeleri kullandı:

“Aradan 10 geçti ama acılarımız dün gibi taze”

“Mahallemiz dakikalar içinde haritadan silindi. Aradan 10 geçti ama acılarımız dün gibi halen taptazedir. Bunlar unutulacak acılar değil. Bunu gerçekten yaşayanlar anlar. Depremin ardından enkazlar kaldırılarak yeni evler yapıldı. Şu anki evlerimiz sağlamdır. Ben gün içinde çalışıyorum, işe gidip geliyorum. Kızım ise okul okuyor. Kendisi lise ikinci sınıfta, birlikte yaşayıp gidiyoruz” diye konuştu.



“Kerpiç evlerde kalmayın”

“Son zamanlarda artçı depremler oluyor. Bu durumdan korkuyoruz. Ev sallanır sallanmaz dışarı çıkıyoruz ve eve girmeye korkuyoruz. Evlerimiz sağlam ama yine de korkuyoruz. Vatandaşlara burada sesleniyorum, kerpiçli evlerde kalmayın. Kerpiçli evler deprem anında iki saniye içinde yok oluyor. Ben bunu gördüm. Gerçekten yaşadım, tavsiyem odur ki evleri sağlam yapsınlar. 5 kuruştan kaçmasınlar. Sonra can kayıpları artıyor, biz bunu yaşadık ve gördük.” (İHA)