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Van Damme'ın Reina çıkışında gerginlik

Antalya Altın Portakal film festivali için Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood yıldızı, eğlence için gittiği Reina'da gazetecilere sinirlendi

23 Ekim 2014 17:56

Antalya Altın Portakal film festivaline gelen ünlü Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme, kapanış galasının ardından İstanbul'a geldi. Burada bazı açılışlara katılan Van Damme, önceki akşam da (22 Ekim 2014) arkadaşları ile eğlemeye gittiği Reina'da gazetecilerin fotoğraflarını çekmesine sinirlendi. 

Habertürk'ün haberine göre, hem magazin gazetecilerinin hem de Reina'da bulunan müşterilerin yoğun ilgisinden bunalan ünlü aktör, içki bardaklarını kırdı.

Eğlencenin ardından oteline gitmek üzere dışarı çıktığı sırada gazetecilerin çok yakından fotoğraf çekmeye çalışmasına sinirlenen Van Damme, bazı gazetecilere tekme atmaya çalıştı.

Korumaları tarafından hızla aracına bindirilen aktör, olaylar fazla büyümeden ayrıldı.

 

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