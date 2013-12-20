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Dünya

Van Damme'a meydan okuyan Chuck Norris bu kez abarttı!

'Chuck Norris Gerçekleri' adlı espri furyasıyla fenomen haline gelen oyuncu Chuck Norris'in, Van Damme'a cevap niteliği taşıyan videosu izlenme rekorları kırıyor

20 Aralık 2013 13:31

Aksiyon sinemasının en ünlü oyuncularından olan Jean Claude Van Damme'ın oynadığı kamyon raklamı ile dalga geçen bir kısa filmde bu kez Chuck Norris başrolde. Video paylaşım sitelerinde büyük ilgi gördü. "Chuck Norris Gerçekleri" adlı sitede, "ne kadar güçlü ve yenilmez" olduğuyla ilgili esprilere yer verilen Chuck Norris'in bu videosu, söz konusu muzip esprilerin mucitlerini bile şaşırtacak cinsten... 

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Van Damme'ı hareket halindeki iki kamyon arasında bacaklarını açarak (spagat) gösteren reklam filmi oldukça ilgi görmüştü.

Bu reklam filminden esinlenen Delov Dijital adlı ekip, işi biraz daha abartan bir kısa film çekmiş.
Görüntülerde Van Damme'ın beyaz perdedeki en büyük rakiplerinden biri olan Chuck Norris'e benzeyen bir karakter kullanılmış.

Görüntüler, tıpkı Van Damme'ın Volvo reklamında olduğu gibi yakın çekim ile başlayıp gittikçe genişleyen bir kadrajla devam ediyor.

Açı genişledikçe Chuck Norris'in iki dev kargo uçağının kanatlarının arasında spagat yapması görünüyor.

Görüntüleri daha da absürd hale getiren nokta ise Chuck Norris'in kafasında taşıdığı 11 tam teçhizatlı paraşütçü...

Jean Claude Van Damme'ın rol aldığı reklam:

 

 

Chuck Norris'in Van Damme'ı 'ti'ye aldığı kısa film

 

 

Nedir bu 'Chuck Norris Gerçekleri'

 

Oynadığı hiçbir filmde düşmanları tarafından ‘alt edilemeyen’ aksiyon oyuncusu Chuck Norris ile ilgili espriler internet ortamında öyle hızlı yayıldı ki, neredeyse bilmeyen kalmadı. Peki “Chuck Norris Gerçekleri” nasıl başladı? Aslında olayın başlangıcı alakasız bir şekilde Komando Dadı (The Pacifier) filmine dayanıyor. Filmin 2005 yılının yaz aylarında vizyona girmesiyle birlikte, başrol oyuncusu Vin Diesel hakkında yabancı bir forumda “Vin Diesel Gerçekleri (Facts)” isimli bir başlık açıldı. Bu konuyu iyi bir fırsat olarak gören Ian Spector isimli bir genç de, insanların kendi maddelerini yayınlayabileceği vindieselfacts.com isimli bir internet sitesi açtı. Fakat sitenin popüleritesini kaybetmesi üzerine, kullanıcıların istekleri doğrultusunda siteyi chucknorrisfacts.com olarak değiştirdi. 2005 yılının aralık ayında başlayan bu akım çığ gibi büyüdü ve üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala gündemde.

İşte en iyi “Chuck Norris Gerçekleri”nden bazıları:

Chuck Norris’in Twitter’a ihtiyacı yoktur. O zaten sizi takip etmektedir.

Evrim teorisi diye bir şey yoktur. Chuck Norris’in yaşamasına izin verdiği canlılar vardır.

Chuck Norris'in klavyesinde "delete" tuşu yoktur, çünkü o asla yanlış yapmaz.

Chuck Norris ampül takarken, ampulü değil odayı çevirir.

Tanrı dünyayı 6 günde yarattı. 7. gün Chuck Norris ‘i yarattı.

Chuck Norris tek kuşla iki taşı vurabilir.

Apple logosundaki elma Chuck Norris tarafından ısırılmıştır.

Chuck Norris bir keresinde eBay’i eBay üzerinden eBay’e satmıştır.

Chuck Norris çocukken oyuncak ayı yerine gerçek ayıya sarılıp uyurdu.

Uzaylılar gerçekten var ve saldırmak için Chuck Norris'in ölmesini bekliyorlar.

Chuck Norris aslında 100 yıl önce ölmüştür, ancak Azrail'in ona bunu söyleyecek cesareti olmadığından yaşamına devam etmektedir.

Chuck Norris'in gözyaşlarının kansere çare olabileceği söyleniyor, ancak Chuck Norris hiç ağlamadı.

Chuck Norris normal bir çocuk gibi doğmak yerine, ana rahminden dışarı tekme atarak çıkmıştır.

 

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