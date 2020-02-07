Van'daki çığla ilgili, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, uyarılara rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalıştı" diyen Aydemir bugün yayına çıkmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Gülşen Orhan'ın 'bölgede "Çığ tehlikesi var" uyarılarına rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalışarak ikinci çığa yol açabilecek bir tedbirsizlikte bulunduğunu iddia ve ardından özür dileyen HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir bugün 'Para Analiz' yayınına çıkmadı.

Ne olmuştu?

Van’da beş kişinin yaşamını yitirdiği ve sekiz kişinin de yaralandığı çığ felaketinde kar altında kalan iki kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin de üzerine çığ düşmesinin ardından bölgede önlemlerin alınıp alınmadığı tartışmaları sürüyor. Ölü sayısı toplamda 38’e yükselirken HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan'ın bölgede "Çığ tehlikesi var" uyarılarına rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalışarak ikinci çığa yol açabilecek bir tedbirsizlikte bulunduğunu söyledi. Orhan'ın tepkileri üzerine teyit etmediğini söyleyen Aydemir, özür diledi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Aydemir, canlı yayında Van'da yaşanan iki çığ felaketine ilişkin tespitlerde bulundu. Aydemir, ikinci çığ tehlikesinin olduğu Bahçesaray'dan bir geçecek olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'ın uyarılara rağmen yola çıkarak tedbirsizlikte bulunduğunu söyledi.

Aydemir, yayında şu ifadeleri kullandı: "Olayı anlamaya çalışmam anlamında birkaç telefon görüşmesi yaptım. Çatak’ta bir yemek organizasyonu var. AKP eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ki kendisi de yaralı, Gülşen Orhan bir etkinliğe katılıyor. Kendi seçim bölgesi. Oradan çıkarken diyorlar ki 'Burada çığ tehlikesi var, buradan yola çıkmayın, doğru değil' Ancak heyetle birlikte yola çıkıyor. Harabet diye bir geçit. Bu geçitten geçilmesi mümkün değil, kar kapatmış olabilir, burada çığ tehlikesi var üst noktada. ‘Narlıca’dan dahi geçemeyebilirsiniz’ diyorlar.