Çığ altından kendi imkânıyla kurtulan kepçe operatörü başka hastaneye sevk edildi

Van Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün üzerine düşen çığın altında kalan vatandaşları arayan kurtarma ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucu toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği felakette ilk kurtulan kepçe operatörü Ankara'da hastaneye sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinin Karabet geçidi mevkiinde meydana gelen ilk çığ felaketinden kendi imkânıyla yaralı olarak kurtulan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Karagülle dün yapılan tedavinin ardından ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



