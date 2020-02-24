Van'da yıkılan evler çamur, taş ve briketten yapılmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk , İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin yaşamını yitirdiği Van'a gitti. Selçuk, bölgedeki yapıların yüzde 80’inde briket ve taş kullanıldığını belirterek, “Bağlayıcı malzemenin çamur olduğu ve araya kesinlikle başka bağlayıcı malzeme kullanılmadığını gördük” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Depremin orta şiddetli ve yıkım yaratmayan bir büyüklükte olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Başkale’nin dört köyünde ağır yıkımlara sebep oldu. Çatı malzemesi olarak kullanılan tahta kirişler, yıkımın önemli etkenlerinden biri. Biz bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Elde ufalanıyor

Sağlam, bağlayıcı maddenin, elle incelediklerinde kolayca ufalandığını belirterek, evlerde kullanılan malzemelerin yapıyı bir arada tutma özelliği bulunmadığını söyledi. Sağlam şöyle devam etti:

"Deprem üçgeni bu tür yapılarda maalesef oluşmamaktadır. Nedeni ise bağlayıcı olmayan briket ve taşların serbest hareket ederek kişilerin üstüne düşmesidir. Çünkü yatakların veya kanepenin kenarında deprem anında koruma pozisyonunda olsanız bile düşen taşlar ve briketlerin altında kalıyorsunuz. Buradaki evlerde yaptığımız incelemede ön cephe duvarlarının yıkıldığı da dikkat çekiyor.”