Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Muradiye ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, Yumaklı Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye bir taraftan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bir taraftan yaralılara müdahale etti.

Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 20 kişi ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesinde tedavi altına alındı.

Van Valiliği: Bir kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde 10 Temmuz 2021 günü saat 23.45 sıralarında S.A. isimli şahıs adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla atması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası yangın çıkan araç ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı ve kazada organizatör Cüneyit Avar ve 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. ise gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir"